Фото: Иван МАКЕЕВ

Кладбищенские воры из Чувашии сознались в хищении тонны металла, передает пресс-служба республиканской полиции.

Сообщается, что накануне при въезде в Алатырь сотрудники МВД «Батыревский» остановили «ГАЗель», в которой якобы перевозился похищенный металл. Информация подтвердилась – полицейские обнаружили в автомобиле несколько могильных оград, а также памятник.

Водитель и пассажир сразу же сознались в содеянном, рассказали, что металлолом весом более тонны они украли с деревенского кладбища в Батыревском муниципальном округе.

Причиненный мужчинами ущерб оценивается в 26 тысяч рублей.

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