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НовостиОбщество16 июля 2023 14:15

Пять детсадов Чебоксар вошли в ТОП лучших в России

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация — 2023»
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: управление образования администрации Чебоксар

ФОТО: управление образования администрации Чебоксар

Пять детсадов Чебоксар вошли в ТОП лучших в России, передает пресс-служба управления образования администрации города.

Накануне в Санкт-Петербурге подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация — 2023». Детские сады столицы Чувашии приняли в мероприятии активное участие, они представили богатый педагогический опыт и высокие показатели качества работы.

В число лауреатов попали дошкольные организации Чебоксар: МБДОУ «Детский сад № 11 «Ручеек», МБДОУ «Детский сад № 15», МБДОУ «Детский сад № 19», МБДОУ «Детский сад № 162 «Акварелька», МБДОУ «Детский сад № 182».

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