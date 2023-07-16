ФОТО: управление образования администрации Чебоксар

Пять детсадов Чебоксар вошли в ТОП лучших в России, передает пресс-служба управления образования администрации города.

Накануне в Санкт-Петербурге подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация — 2023». Детские сады столицы Чувашии приняли в мероприятии активное участие, они представили богатый педагогический опыт и высокие показатели качества работы.

В число лауреатов попали дошкольные организации Чебоксар: МБДОУ «Детский сад № 11 «Ручеек», МБДОУ «Детский сад № 15», МБДОУ «Детский сад № 19», МБДОУ «Детский сад № 162 «Акварелька», МБДОУ «Детский сад № 182».

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