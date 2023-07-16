Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Чебоксар подозревают в реабилитации нацизма из-за опубликованного видео, рассказали в пресс-службе СУ СК России по республике Чувашии. В отношении 50-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в марте этого года он опубликовал в соцсетях видеозапись и комментарий к ней, в которых содержалось одобрение действий нацистов во времена Великой Отечественной войны. Противозаконный факт выявили сотрудники республиканского центра по противодействию экстремизму МВД и СУ СК.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, допрашиваются свидетели.

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