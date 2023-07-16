ФОТО: МЧС по республике Татарстан

В Татарстане на Каме двух женщин унесло течением на надувном матрасе. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МЧС России.

Инцидент произошел в субботу, 15 июля, в 15:57 в селе Именьково Лаишевского района. Две женщины 1987 и 1997 годов рождения решили поплавать на матрасе на реке Кама. Однако течением было настолько сильным, что их унесло на 800 метров от берега.

Вовремя подоспевшим к водоему инспекторам ГИМС удалось предотвратить трагедию – женщин спасли.

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