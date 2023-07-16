Фото: Оксана ЗУЙКОВА

23 июля в Татарстане состоится Фестиваль Иван-чая. Он пройдет в селе Новая Анзирка Елабужского района.

Старт мероприятия запланирован на 11 утра. Целью фестиваля является возврат людей к культурным истокам и пропаганда здорового образа жизни.

В программе - ярмарка народных мастеров, весёлые игры, задорные хороводы и песни, а также театрализованные представления, мастер-классы и дегустация вкусного чая.

Вход на мероприятие свободный

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