ФОТО: телеграм-канал Рустама Минниханова

Гостями праздника Питрау в Татарстане стали около 50 тысяч человек. О том, как прошло мероприятие в селе Зюри Мамадышского района республики, рассказал в своем официальном телеграм-канале раис Татарстана Рустам Минниханов.

По словам главы региона, на вечерние гуляния в глубинку республики съехались гости со всей России. Минниханов отметил, что ежегодно народный праздник кряшен Питрау посещают не менее 50 человек.

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