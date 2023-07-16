Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане зафиксировали рост смертности. Официальные данные обнародовал орган государственной статистики Татарстанстат.

Согласно предоставленной информации, в мае 2023 года на территории республики зарегистрировано 3620 умерших.

Эта цифра на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае 2022 в Татарстане было зафиксировано 3538 умерших человек.

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