Жительнице Набережных Челнов выплатили зарплату благодаря следователям

Фото: Даниил ОПАРИН

Жительнице Набережных Челнов выплатили зарплату благодаря вмешательству следователей. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по республике Татарстан.

Сообщается, что учредитель местной управляющей компании не выплачивала зарплату одной из сотрудниц с июля прошлого года по май 2023-го. В результате чего, организация задолжала своей работнице более 81 тысячи рублей.

По этому факту было возбуждено уголовное дело, однако во время расследования долг был полностью погашен. На сегодняшний день уголовное дело прекращено.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram