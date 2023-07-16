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НовостиОбщество16 июля 2023 11:58

Жительнице Набережных Челнов выплатили зарплату благодаря следователям

У начальства накопился долг перед сотрудницей
Марина ДОЛГОВА

Фото: Даниил ОПАРИН

Жительнице Набережных Челнов выплатили зарплату благодаря вмешательству следователей. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по республике Татарстан.

Сообщается, что учредитель местной управляющей компании не выплачивала зарплату одной из сотрудниц с июля прошлого года по май 2023-го. В результате чего, организация задолжала своей работнице более 81 тысячи рублей.

По этому факту было возбуждено уголовное дело, однако во время расследования долг был полностью погашен. На сегодняшний день уголовное дело прекращено.

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