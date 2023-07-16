Фото: Мария ЛЕНЦ

Новая неделя в Татарстане начнется с дождей и сильного ветра, сообщает республиканский Гидрометцентр.

Синоптики дали прогноз на понедельник, 17 июля. Так, на территории Татарстана ожидается небольшой умеренный дождь, будет облачно с прояснениями. Днем в отдельных районах республики прогнозируется гроза и сильный ветер.

Температура воздуха ночью от +12 до +17. Днем потеплеет до +25.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram