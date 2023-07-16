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НовостиОбщество16 июля 2023 11:34

Новая неделя в Татарстане начнется с дождей и сильного ветра

О погоде на 17 июля
Марина ДОЛГОВА

Фото: Мария ЛЕНЦ

Новая неделя в Татарстане начнется с дождей и сильного ветра, сообщает республиканский Гидрометцентр.

Синоптики дали прогноз на понедельник, 17 июля. Так, на территории Татарстана ожидается небольшой умеренный дождь, будет облачно с прояснениями. Днем в отдельных районах республики прогнозируется гроза и сильный ветер.

Температура воздуха ночью от +12 до +17. Днем потеплеет до +25.

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