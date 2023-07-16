ФОТО: скриншот видео из телеграм-канала "Регион 116"

В Казани ребенок едва не лишился глаза из-за нападения собаки. Пост об этом инциденте опубликован в телеграм-канале «Регион 116».

Сообщается, что накануне на детской площадке во дворе одного из домов в столице Татарстана на 6-летнего мальчика напала большая собака. Она повалила ребенка на землю и начала кусать лицо.

Мальчика после случившегося осмотрели медики ДРКБ и назначили лечение. Они якобы заявили, что ребенок мог остаться без глаза.

Позже выяснилось, что у собаки есть хозяин, но она на самовыгуле, который, к слову, с недавнего времени официально под запретом.

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