С 17 июля в Казани перекроют участок дороги на Фатыха Карима

ФОТО: kzn.ru

С понедельника, 17 июля, в Казани перекроют участок дороги на улице Фатыха Карима, сообщает пресс-служба администрации столицы Татарстана.

Причиной ограничений послужили строительные работы – устройство приямков под горизонтально-направленное бурение для возведения трассы.

Ограничения движения станут временными. Проезжая часть около дома №9 на улице Сары Садыковой будет закрыта до 30 июля, уточнили в комитете внешнего благоустройства исполкома Казани.

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