Его участниками стали мастера из разных городов России. Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Гостями фестиваля «Звон над Свиягой» в Татарстане стало более 17 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленодольского района. Это на две тысячи посетителей больше, чем в прошлом году.

Его участниками стали мастера из разных городов России. Например, из Москвы, Ярославля, Сергиева Посада, Йошкар-Олы, Чистополя и других.

Глава района Михаил Афанасьев отметил, что это фестиваль, который объединяет ценителей культуры. Он поблагодарил всех участников и звонарей, которые приехали и показали свое мастерство. «Уверен, что с каждым годом гостей будет становиться все больше», — сказал он.

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