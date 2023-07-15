Кроме того, в указе говорится о назначении еще двух судей в Татарстане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новым зампредом Приволжского суда Казани стала Аида Лебедева. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, она стала заместителем председателя Приволжского суда Казани сроком на шесть лет. Кроме того, в указе говорится о назначении еще двух судей. Елена Прыткова и Адель Галеев заняли посты судей Верховного суда республики Татарстан.

Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Напомним, ранее Госсовет Татарстана утвердил 11 новых мировых судей. У семерых из них трехлетний срок полномочий.

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