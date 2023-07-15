В общей сложности в 2023 году по программе капитального ремонта в Татарстане отремонтируют 751 жилой дом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Капремонт жилых домов в Татарстане выполнен на 77%. Об этом сообщил глава минстроя республики Марат Айзатуллин. Он добавил, что сезонные работы выполнены на 80%.

В общей сложности в 2023 году по программе капитального ремонта в Татарстане отремонтируют 751 жилой дом. Из них полностью отремонтированы уже 180. За последние две недели работы были выполнены в 44 зданиях13 муниципальных образований.

Кроме того, на 66% выполнены ремонтные работы в 43 школах республики. На 64% отремонтированы детские сады. На 43% выполнены работы по ремонтам школьных столовых. На 86% выполнены работы в 118 медицинских учреждениях первичного звена. Также ремонт ведется в 44 объектах культуры.

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