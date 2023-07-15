Новым начмедом в РКОД Татарстана стал Александр Киршин

Он продолжит проводить операции по трансплантации Фото: Олег ЗОЛОТО

Новым начмедом в Республиканском клиническом онкологическом диспансере Татарстана стал Александр Киршин. Он был назначен на должность министром здравоохранения Марселем Миннуллиным.

Киршин является хирургом и до своего назначения занимал должность начмеда в Республиканской клинической больнице. Он отметил, что продолжит проводить операции по трансплантации, так как на данный момент такая специализация есть только у него и самого министра. Он надеется, что лечение онкологии республики будет развиваться и думает, что в Татарстане можно ожидать интеграцию РКОД и РКБ, а сам он выступит связующим звеном.

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