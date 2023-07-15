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НовостиОбщество15 июля 2023 11:16

Мэр Набережных Челнов прокатился на новых автобусах марки «НЕФАЗ»

Об этом он рассказал в своем телеграм-канале
Елена СКВОРЦОВА
Автобусы вышли на маршруты 14 июля

Автобусы вышли на маршруты 14 июля

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокатился на новых автобусах марки «НЕФАЗ». Об этом сегодня, 15 июля, он рассказал в своем телеграм-канале.

Он написал, что ранним утром проверил работу городского автобусного маршрута № 3. Сейчас там работают автобусы большой вместимости «НЕФАЗ», которые вышли на дороги 14 июля. «Они удобные и комфортные. Будем и дальше работать по улучшению автобусного движения», — резюмировал он в своих соцсетях.

Он также пообщался с водителем, узнал про его настроение и поговорил с пассажирами.

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