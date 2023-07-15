На матче «Зенита» и ЦСКА в Казани за безопасностью будут следить 48 пожарных

МЧС напоминают, что на стадионе нельзя использовать пиротехнику. Фото: МЧС

Сегодня, 15 июля, на матче «Зенита» и ЦСКА за Суперкубок России в Казани за безопасностью будут следить 48 пожарных и 7 единиц спецтехники. Они будут контролировать соблюдение требований пожарной безопасности.

Вчера, 14 июля, специалистами госпожнадзора были проверены пути и выходя для эвакуации, а также системы оповещения.

МЧС напоминают, что на стадионе нельзя использовать пиротехнику. Кроме того, они напомнили, как вести себя в толпе: нужно идти по направлению ее движения, не держать руки в карманах, не стоит пытаться поднять какую-либо вещь, если уронили.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram