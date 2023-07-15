Сегодня ночью в Казани спасали девушку, которая застряла в качелях

Спасатели управились с этим делом за 7 минут Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня ночью, 15 июля, в Казан спасали девушку, которая застряла в качелях. Как сообщили в главном управлении МЧС России по республике Татарстан, трагическая сцена развернулась в одном из дворов столицы.

21-летняя девушка решила покататься на качелях, но те, очевидно, были не рассчитаны на взрослого человека, поэтому она застряла. Выбраться самостоятельно она уже не смогла, поэтому ее сестра обратилась в МЧС.

Спасатели управились с этим делом за 7 минут. Они разрезали поручень качели с помощью специальных инструментов и извлекли пострадавшую.

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