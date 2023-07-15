В Татарстане сформировали три новых именных батальона для участия в СВО

Все они сформированы на базе училища Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В Татарстане сформировали три новых именных батальона для отправки на специальную военную операцию. Об этом сообщили в Казанском танковом училище.

Один из батальонов назван именем Героя России Дамира Исламова, второй в честь Героя СССР Бориса Кузнецова, а вот наименование третьего батальона пока держится в тайне. Два батальона имеют специализацию в артиллерийских и танковых войсках.

Все они сформированы на базе училища. В них входят профессиональные солдаты-контрактники. Они уже проходят подготовку на полигонах в Оренбургской области.

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