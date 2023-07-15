Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2023 9:28

В Татарстане сформировали три новых именных батальона для участия в СВО

Об этом сообщили в Казанском танковом училище
Елена СКВОРЦОВА
Все они сформированы на базе училища

Все они сформированы на базе училища

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В Татарстане сформировали три новых именных батальона для отправки на специальную военную операцию. Об этом сообщили в Казанском танковом училище.

Один из батальонов назван именем Героя России Дамира Исламова, второй в честь Героя СССР Бориса Кузнецова, а вот наименование третьего батальона пока держится в тайне. Два батальона имеют специализацию в артиллерийских и танковых войсках.

Все они сформированы на базе училища. В них входят профессиональные солдаты-контрактники. Они уже проходят подготовку на полигонах в Оренбургской области.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram