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НовостиОбщество15 июля 2023 9:02

В лесах Татарстана благоустроено 225 зон отдыха

Работы проводятся в рамках реализации нацпроекта «Экология»
Елена СКВОРЦОВА
Обычно площадка для отдыха представляет собой небольшие домики

Обычно площадка для отдыха представляет собой небольшие домики

Фото: Андрей АБРАМОВ

С начала 2023 года в лесах Татарстана благоустроено 225 зон отдыха. Работы проводятся в рамках реализации нацпроекта «Экология».

Как отметил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда министерства лесного хозяйства республики Анас Сенгатуллин, подобные пространства помогают уменьшить количество и шансы на создание неофициальных мест отдыха и как следствие пожароопасных ситуаций.

Обычно площадка для отдыха представляет собой небольшие домики или открытые беседки.

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