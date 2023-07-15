Обычно площадка для отдыха представляет собой небольшие домики
Фото: Андрей АБРАМОВ
С начала 2023 года в лесах Татарстана благоустроено 225 зон отдыха. Работы проводятся в рамках реализации нацпроекта «Экология».
Как отметил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда министерства лесного хозяйства республики Анас Сенгатуллин, подобные пространства помогают уменьшить количество и шансы на создание неофициальных мест отдыха и как следствие пожароопасных ситуаций.
Обычно площадка для отдыха представляет собой небольшие домики или открытые беседки.
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