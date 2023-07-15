Его участниками стали 206 студентов РАНХиГС, вузов Татарстана, а также из Беларуси, Казахстана, Китая и других стран-партнеров

В Татарстане заработал Летний кампус Президентской академии. Его участниками стали 206 студентов РАНХиГС, вузов Татарстана, а также из Беларуси, Казахстана, Китая и других стран-партнеров. Кампус базируется на территории комплекса «Свияжские холмы». Участниками от Татарстана стали 76 молодых людей из столицы, Елабуги, Набережных Челнов и Нижнекамска.

В первый день студенты принимали участие в играх на командообразование, встретились со своими наставниками, а затем посетили общий организационный сбор, где познакомились с программой кампуса.

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