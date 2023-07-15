Ученые из Татарстана приняли участие в Форуме будущих технологий

Активными участниками форума стали ученые из Татарстана

С 9 по 14 июля в Москве проходил Форум будущих технологий. Его активными участниками стали ученые из Татарстана, которые занимаются развитием квантовых технологий и другими актуальными направлениями для достижения Россией технологического суверенитета. Мероприятие было организовано под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом страны Владимиром Путиным.

В своем выступлении на пленарной сессии глава страны отметил, что принципиальная задача России — перевести экономику на качественно новый уровень. Он предложил подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных. «При этом у нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка», — подчеркнул глава Российского государства.

Свои передовые разработки Президенту России представили госкорпорации, отвечающие за развитие квантовых технологий в стране. Среди них «Росатом», «РЖД», ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» и др.

Кроме того, в рамках форума прошла международная научная конференция ICQT 2023, которая cобрала ученых из России, Индии, Бразилии, Китая, Франции, Швеции, Беларуси, Германии и Австралии. Ученые рассказали о российско-китайском эксперименте по тестированию квантовой космической связи. По их оценкам, широкое практическое использование квантовых вычислений может начаться уже с 2025 года, а на горизонте 2030 года внеквантовое технологическое лидерство станет невозможным. Прогнозируется, что мировой рынок квантовых коммуникаций к 2035 году составит около 20 млрд долларов.

Также в рамках Форума был дан старт первой Национальной научной премии «Вызов». Ежегодная награда и значительная денежная премия будут присуждаться российским ученым, инженерам, изобретателям, чьи разработки обладают значительным потенциалом и имеют горизонт практического внедрения 3–10 лет.

В общей сложности площадку посетило более 1400 человек, большая часть из которых это специалисты из 80 российских и зарубежных учебных и научно-исследовательских учреждений.

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