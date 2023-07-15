На 28 человек составлены административные протоколы за мелкое хулиганство

В Казани за нарушение порядка задержали 35 футбольных фанатов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике Татарстан.

Как сообщили в ведомстве, болельщики были задержаны на железнодорожной станции. Пассажиры поезда Нижний Новгород — Казань портили имущество и зажигали файеры прямо в вагоне. Все они ехали на матч «Зенита» и ЦСКА, который состоится сегодня, 15 июля.

На 28 человек составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Кроме того, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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