По новым правилам, мемориальная доска может быть установлена не ранее, чем через три года после смерти известной личности Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

В Татарстане могут начать устанавливать мемориальные доски с QR-кодом. Постановление об изменениях в порядок установления мемориальных досок подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

По новым правилам, мемориальная доска может быть установлена не ранее, чем через три года после смерти известной личности. Исключения касаются Героев Советского Союза и РФ, кавалеров Ордена Славы и других личностей с выдающимися достижениями перед республикой и страной. Также в документе говорится о том, что там может появиться информационный QR-код.

Кроме того, введено ограничение на количество знаков на доске. Их должно быть не менее 200.

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