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НовостиОбщество15 июля 2023 6:06

В Татарстане могут начать устанавливать мемориальные доски с QR-кодом

Постановление об изменениях в порядок установления мемориальных досок подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным
Елена СКВОРЦОВА
По новым правилам, мемориальная доска может быть установлена не ранее, чем через три года после смерти известной личности

По новым правилам, мемориальная доска может быть установлена не ранее, чем через три года после смерти известной личности

Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

В Татарстане могут начать устанавливать мемориальные доски с QR-кодом. Постановление об изменениях в порядок установления мемориальных досок подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

По новым правилам, мемориальная доска может быть установлена не ранее, чем через три года после смерти известной личности. Исключения касаются Героев Советского Союза и РФ, кавалеров Ордена Славы и других личностей с выдающимися достижениями перед республикой и страной. Также в документе говорится о том, что там может появиться информационный QR-код.

Кроме того, введено ограничение на количество знаков на доске. Их должно быть не менее 200.

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