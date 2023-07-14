Ведомство планирует приобрести государственные флаги, гербы и 20 уличных флагштоков для 151 школы Фото: Мария ЛЕНЦ

Для школ Татарстана закупят флаги и гербы на 11,4 млн рублей. Соответствующие заявки были размещены на сайте госзакупок. Они были опубликованы министерством образования и науки республики. Ведомство планирует приобрести государственные флаги, гербы и 20 уличных флагштоков для 151 школы.

Первоначально на это планировалось выделить более 21 млн, но по ходу конкурса стоимость контрактов снизилась до 11,4 млн рублей. Финансирование осуществляется из федерального и регионального бюджетов.

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