Глава Татарстана принял участие в нефтяном саммите в Альметьевске

Минниханов отметил, что три города региона станут ключевыми центрами в нефтегазовой и нефтехимической сферах. Фото: пресс-служба раиса

Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в нефтяном саммите в Альметьевске. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики. Напомним, что это мероприятие проводится уже 20 лет и является важной площадкой для продуктивного обсуждения и решения вопросов развития отрасли.

Минниханов отметил, что Нижнекамск, Набережные Челны и Альметьевск станут ключевыми центрами региона в нефтегазовой и нефтехимической сферах, где активно готовят высококвалифицированных специалистов. Раис отметил особую важность создания серьезных образовательных центров.

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