Глава Татарстана встретился с председателем ВЭБ.РФ

ни обсудили развитие инфраструктуры в моногородах и Универсиаду. Фото: пресс-служба раиса

Сегодня, 14 июля, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Они обсудили развитие инфраструктуры в моногородах. О подробностях встречи рассказала пресс-служба раиса республики.

Минниханов отметил, что регион активно сотрудничает с ВЭБ.РФ и , что при их поддержке в Иннополисе строятся два современных технопарка. Кроме того, они обсудили Универсиаду, которая проходила в 2013 году. Напомним, что тогда во время подготовки в столице было реконструировано и построено более 500 объектов.

В завершении встречи Минниханов вручил Шувалову медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

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