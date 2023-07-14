Фото: Михаил ФРОЛОВ

Износ городских и междугородних автобусов в Татарстане составляет 70%. Об этом рассказал глава республиканского министерства транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов на заседании Госсовета.

В настоящее время планируется замена 505 автобусов. В помощь перевозчикам Татарстан участвует в двух федеральных программах. Благодаря ним в республике должен появится новый парк общественного транспорта.

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