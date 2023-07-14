В Казани ограничат движение по Заводской и Галиаскара Камала

ФОТО: kzn.ru

В Казани ограничат движение по улицам Заводской и Галиаскара Камала. Об этом проинформировали в пресс-службе администрации города.

Ограничения будут временными. Они связаны со строительными работами – возведением трассы ливневой канализации.

В комитете внешнего благоустройства исполкома столицы Татарстана уточняют, что частичное перекрытие проезжей части на улицах Заводской и Галиаскара Камала запланировано с 24 по 30 июля.

С 30 июля по 12августа проезд у дома №41 на Заводской будет закрыт полностью. С 13 по 16 августа частично перекроют дорогу у здания №3 на той же улице.

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