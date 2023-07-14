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НовостиОбщество14 июля 2023 14:53

В выходные синоптики Татарстана прогнозируют потепление

О погоде на ближайшие дни
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: kzn.ru

ФОТО: kzn.ru

В выходные в Татарстане ожидается потепление. О погоде на ближайшие дни рассказали в республиканском Гидрометцентре.

В субботу, 15 июля, ночью столбик термометра опустится до отметки в +9...+14 градусов. Днем в Татарстане разогреет максимально до +27. Ожидается небольшой дождь и северный ветер, в некоторых районах республики его порывы будут достигать 14 м/с.

В воскресенье, 16 июля, в Татарстане будет облачно, синоптики также обещают осадки и порывистый ветер. Температура воздуха днем прогнозируется от +19 до +24.

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