У девяти пригородных поездов Татарстана изменится расписание с 17 июля

ФОТО: ППК "Содружество"

Девять пригородных поездов Татарстана изменят расписание с 17 июля. Об этом проинформировали в пресс-службе пригородной пассажирской компании «Содружество».

Новый график будет временным, до 28 июля. Изменения связаны с ремонтом на участке Васильево – Юдино.

Поезда между Казанью и станциями Аэропорт и Канаш будут ходить по новому расписанию в обоих направлениях.

Сообщается, что изменения в графике движения ждут и электрички с сообщением Свияжск – Казань, Волжск – Казань, Казань – Паратск, а также Краснозаринск – Куркачи.

Подробную информацию по всем изменениям в графике курсирования пригородных поездов можно получить: по телефону 8 (937) 625-04-33, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте пригородной компании ППК «Содружество».

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