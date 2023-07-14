Готовность нового детсада на Адоратского в Казани составляет 73%

ФОТО: kzn.ru

Готовность нового детсада на улице Адоратского в Ново-Савиновском районе Казани составляет 73%. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Новый детский сад будет рассчитан на 220 мест. Сейчас над возведением дошкольного учреждения трудятся 90 человек в две смены, чтобы в сентябре он смог принять первых воспитанников.

В новом детском саду планируют открыть 12 групп, музыкальный и спортивный залы, а также кабинет психолога.

В своей работе детский сад будет особое внимания уделять работе с семьями. Для этого откроется большой коворкинг-центр, где будут проводиться семейные мастер-классы, появится уголок бук-кроссинга, а также откроется психологическая служба по сопровождению семей, сообщили в мэрии.

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