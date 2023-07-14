ФОТО: kzn.ru

Алсу Абдуллина из Татарстана забила гол за сборную России, передает пресс-служба мэрии Казани.

Девушка открыла счет в футбольном матче между Россией и Ираном на 28-й минуте. Стоит отметить, в Казани впервые проходит матч женской сборной страны.

Алсу Абдуллина является уроженкой Татарстана. Она родилась в поселке Актюбинском Азнакаевского района. 22-летняя спортсменка играла за такие клубы, как «Чертаново», московский «Локомотив» и лондонский «Челси».

Абдуллина дважды становилась чемпионкой Англии, а также обладательницей Кубка Англии

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