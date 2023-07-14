В прошлом году регион получил средства в размере 271,1 миллиона рублей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Татарстан не вошел в список получателей субсидий на развитие глэмпингов. Эти средства предназначены субъектам России, которые не получили деньги в 2022 году, а также новым регионам страны, сообщает Госкомитет республики по туризму.

Отметим, конкурсный отбор проектов для предоставление в 2023-2024 годах субсидий проводило Минэкономразвития России. В прошлом году регион получил средства в размере 271,1 миллиона рублей. Благодаря этому были созданы 18 загородных объектов отдыха вместимостью более 800 человек.

Напомним, правительство России выделит Татарстану 4,3 миллиарда рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

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