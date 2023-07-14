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НовостиОбщество14 июля 2023 12:49

Владимир Путин назначил зампреда Приволжского суда Казани

Эту должность заняла Аида Лебедева
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Судьями Верховного суда республики назначены Адель Галеев и Елена Прыткова.

Судьями Верховного суда республики назначены Адель Галеев и Елена Прыткова.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин назначил трех судей в Татарстане. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, заместителем председателя Приволжского суда Казани стала Аида Лебедева. Ее назначили на шестилетний срок. А судьями Верховного суда республики назначены Адель Галеев и Елена Прыткова.

Напомним, Госсовет Татарстана утвердил 11 новых мировых судей. У семерых из них трехлетний срок полномочий.

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