Владимир Путин назначил зампреда Приволжского суда Казани

Судьями Верховного суда республики назначены Адель Галеев и Елена Прыткова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин назначил трех судей в Татарстане. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, заместителем председателя Приволжского суда Казани стала Аида Лебедева. Ее назначили на шестилетний срок. А судьями Верховного суда республики назначены Адель Галеев и Елена Прыткова.

Напомним, Госсовет Татарстана утвердил 11 новых мировых судей. У семерых из них трехлетний срок полномочий.

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