Клиенты ВТБ отправили в дружественные страны более 100 тысяч переводов

С начала года розничные клиенты ВТБ совершили более 100 тысяч переводов в национальных валютах дружественных стран. Это в 3,3 раза больше, чем в первом полугодии 2022 года. Средний размер таких переводов снизился более чем в 2 раза.

Количество и объем трансграничных переводов кратно растет с лета прошлого года. С января до середины июля розничные клиенты совершили более 100 тыс. переводов за рубеж на 19 млрд руб. Более 90% об общего числа таких переводов сегодня приходится на транзакции в Казахстан, Беларусь и Таджикистан. К концу года банк планирует нарастить число трансграничных переводов до 250 тысяч.

Клиенты ВТБ могут совершить трансграничный перевод разными способами: по банковским реквизитам, по номеру карты или по номеру телефона. В первый месяц лета в качестве основного способа перечисления средств клиенты выбирали сервис по номеру телефона – на него пришлось более половины от всех переводов.

Востребованность сервисов трансграничных переводов отразилась на снижении среднего размера перевода за рубеж: с начала года он сократился в 2,3 раза с 300 тыс. рублей до 130 тыс. рублей.

«Мы наблюдаем постоянный рост спроса на переводы в дружественные страны со стороны населения. Это связано как с расширением географии переводов, так и с повышением качества и скорости проведения таких транзакций. Сегодня трансграничные переводы стали уже привычным продуктом – ежедневно наши клиенты совершают около 1000 переводов в день. Клиенты банка предпочитают совершать переводы чаще, но на меньшие суммы. Ранее высокий средний чек был связан с тем, что трансграничные переводы были доступны по реквизитам, и им пользовались в основном состоятельные клиенты банка. Сейчас мы наблюдаем рост переводов в массовом сегменте. Только за последние три недели посредством сервисов банка в дружественные страны было осуществлено свыше 15 тыс. транзакций на сумму свыше 1,2 млрд рублей», – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

На сегодняшний день клиентам ВТБ доступны переводы средств в 12 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и другие. До конца года число стран и направлений трансграничных операций увеличится до 25.