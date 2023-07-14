В Татарстане проведут XIII Международный фестиваль учителей и фестиваль «Диалог поколений». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане в 2023 году появятся музей образования, памятник и сквер учителя. Они приурочены к проведению Года педагога и наставника. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, в регионе проведут XIII Международный фестиваль учителей и фестиваль «Диалог поколений». Эффективность этих мероприятий оценят по установленному стандарту. Предполагается, что число педагогов, отмеченных ведомственными наградами, увеличится на 20%, а молодых специалистов - на 10%.

Напомним, в Спасской башне Казанского кремля появятся музей и выставочное пространство.

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