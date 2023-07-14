Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2023 12:22

В Татарстане в 2023 году появятся музей образования, памятник и сквер учителя

Они приурочены к проведению Года педагога и наставника
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Татарстане проведут XIII Международный фестиваль учителей и фестиваль «Диалог поколений».

В Татарстане проведут XIII Международный фестиваль учителей и фестиваль «Диалог поколений».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане в 2023 году появятся музей образования, памятник и сквер учителя. Они приурочены к проведению Года педагога и наставника. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, в регионе проведут XIII Международный фестиваль учителей и фестиваль «Диалог поколений». Эффективность этих мероприятий оценят по установленному стандарту. Предполагается, что число педагогов, отмеченных ведомственными наградами, увеличится на 20%, а молодых специалистов - на 10%.

Напомним, в Спасской башне Казанского кремля появятся музей и выставочное пространство.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram