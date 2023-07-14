В Менделеевском районе на строительство моста потратят 61,6 миллиона рублей

Мост для деревни очень важен, в программе он был четыре года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Менделеевском районе в деревне Абалачи на строительство моста через реку Яблочко потратят 61,6 миллиона рублей. Уже выполнено 20% от общего объема работ, сообщает пресс-служба района.

В Абалачи проживает примерно 280 человек. Мост для деревни очень важен, в программе он был четыре года.

В общем на ремонт и строительство дорог Менделеевскому району направлено 223,2 миллиона рублей. На эти средства будет обновлено 19 километров дорог.

Отметим, старый мост был построен в 1978 году. Строительство нового стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Напомним, в Татарстане на мосту через Волгу возвели все 28 опор.

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