В микрорайон «Притяжение» новые автобусы будут курсировать с 20 августа. Фото: мэрия Набережных Челнов

В Набережных Челнах запустили автобусы по маршрутам №2 и №3. Соответствующее поручение дал мэр города Наиль Магдеев, сообщает администрация автограда.

По словам Магдеева, в микрорайон «Притяжение» новые автобусы будут курсировать с 20 августа после открытия рабочего движения по построенной части Московского проспекта. При этом там организуют кольцевое движение в районе новой школы.

Отметим, сейчас в Набережных Челнах имеется 45 новых автобусов. Из них 24 были приобретены за счет городского бюджета.

Напомним, в Казани и Набережных Челнах с 10 января подорожал проезд в общественном транспорте.

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