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НовостиНедвижимость14 июля 2023 9:45

В Татарстане готовность к новому отопительному сезону составила 60%

Всего подготовлено 1,8 тысячи котельных
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В сферах здравоохранения подготовлено 57% объектов.

В сферах здравоохранения подготовлено 57% объектов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане готовность к новому отопительному сезону составила 60%. Всего подготовлено 1,8 тысячи котельных. Об этом сообщили на заседании республиканского штаба по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и теплоснабжения к отопительному периоду 2023-2024 годов.

Так, в сферах здравоохранения подготовлено 57% объектов, образования - 59%, культуры, спорта и социальной защиты - более 50%. Также специалистами проведены промывка и опрессовка внутридомовых систем центрального отопления в 6,3 тысячи многоквартирных домах (52%).

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