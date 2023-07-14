В сферах здравоохранения подготовлено 57% объектов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане готовность к новому отопительному сезону составила 60%. Всего подготовлено 1,8 тысячи котельных. Об этом сообщили на заседании республиканского штаба по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и теплоснабжения к отопительному периоду 2023-2024 годов.

Так, в сферах здравоохранения подготовлено 57% объектов, образования - 59%, культуры, спорта и социальной защиты - более 50%. Также специалистами проведены промывка и опрессовка внутридомовых систем центрального отопления в 6,3 тысячи многоквартирных домах (52%).

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