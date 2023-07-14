В Казани работы по благоустройству сада Рыбака выполнены на 55%

В данное время рабочие завершают строительство теннисной и баскетбольной площадки. Фото: Комитет внешнего благоустройства

В Казани работы по благоустройству второй очереди сада Рыбака выполнены на 55%. Там трудятся 20 специалистов и четыре единицы техники, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Рабочие завершают строительство теннисной и баскетбольной площадки. После в саду создадут оригинальное световое оформление. Наружное освещение готово на 68%.

Кроме того, отдельное внимание уделяют фонтану, который станет центральным элементом пространства. Специалисты уже установили его основание, а на следующей неделе платформу дополнят четыре колонны, на которые поставят воссозданную чашу и скульптуру рыбака. Объект готов на 42%.

Напомним, в Казани первую благоустроенную часть сада Рыбака откроют 3 сентября.

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