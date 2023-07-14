В Казани 17-летний подросток выстрелил в соседа из ракетницы

Злоумышленник сбежал, его разыскивает полиция Фото: принтскрин видео.

В Казани на улице Кул Гали в результате конфликта между соседями 17-летний подросток выстрелил в оппонента из ракетницы. Инцидент попал на видео.

Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. Но в какой-то момент потасовка вышла из-под контроля и один из участников выстрелил в другого.

Инцидент прокомментировали в МВД по РТ. Там сообщили, что вызов поступил в отдел полиции «Сафиуллина».

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что между двумя казанцами произошел конфликт, в результате которого один выстрелил в другого из предмета конструктивно схожего с пистолетом, после чего скрылся. Пострадавшему 27-летнему мужчине была оказана медицинская помощь», - сообщили в МВД.

Личность злоумышленника в полиции уже установили, сейчас его разыскивают для задержания.

Посмотреть видео момента разборок и выстрела можно посмотреть на нашем канале.

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