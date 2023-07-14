Завод находится в поисках большого перечня специалистов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани пороховой завод расширил список вакантных должностей с высокой зарплатой. Жителям предлагают вакансии с заработком от 50 до 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

Завод находится в поисках огромного перечня специалистов от аппаратчиков до сборщиков специзделий. Им нужны как рабочие на производстве, так и инженерно-технические работники.

Для новичков предусмотрено обучение, а также сменный график. Также организация предоставит компенсацию за съем жилья. А сотрудники, работающие с вредными условиями труда, получат дополнительный двухнедельный отпуск, льготный стаж для выхода на пенсию и компенсацию затрат на питание.

Напомним, средняя зарплата в Татарстане достигла 56 тысяч рублей.

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