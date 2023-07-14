Появилось видео момента падения в реку автомобиля супругов из Татарстана

В результате происшествия погибли супруги Тимур и Мария, которые находились в салоне автомобиля. Фото: прокуратура РТ

Появилось видео момента падения автомобиля в реку Меша в Пестречинском районе Татарстана. Кадры сняты на видеорегистратор, который находился в салоне упавшей машины.

На ролике видно, как автомобиль спокойно едет по грунтовой дороге, но в какой-то момент резко ускоряется и мчится к поляне, где отдыхала пара, после чего падает в воду.

Напомним, в результате происшествия погибли супруги Тимур и Мария, которые находились в салоне автомобиля.

Посмотреть запись видеорегистратора можно на нашем канале.

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