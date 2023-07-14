Глава Татарстана обсудил перспективы развития загородного отдыха с бизнесменами

По словам Минниханова, регион должен развивать внутренний туризм. Фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов с бизнесменами обсудил перспективы развития загородного отдыха. Перед дискуссией он осмотрел обновленную территорию комплекса «Утрау», сообщает пресс-служба раиса республики.

По словам Минниханова, жители России и Татарстана переосмыслили отдых и стали уделять больше внимания отечественным курортам. Поэтому регион должен развивать внутренний туризм.

Как отметил глава республики, регион располагает всем необходимым для развития сферы загородного отдыха. В связи с этим для популяризации такого отдыха нужно предоставлять жителям специальные сервисы, а также регулярно освещать эту тему по телевидению и интернету.

Напомним, в Татарстане открыли парк-отель на берегу Карабашского водохранилища.

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