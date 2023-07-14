Подозреваемый задержан, свою вину он признал полностью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Татарстана зарубил топором незнакомого ему человека. Жестокое преступление произошло 9 июля в селе Актаныш.

По предварительной версии, 33-летний ранее судимый местный житель устроил ссору с незнакомым ему мужниной и не менее шести раз ударил его топором по различным частям тела. Пострадавший скончался.

Подозреваемый задержан, свою вину он признал полностью.

Ранее мы сообщали, что житель Казани избил топором пришедшего в гости приятеля.

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