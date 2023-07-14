В Татарстане 14 июля потеплеет до +25 градусов

14 июля порывы западного, северо-западного ветра будут достигать 14 метров в секунду. Фото: Оксана ЗУЙКО

В Татарстане в пятницу, 14 июля, потеплеет до +25 градусов. В этот день порывы западного, северо-западного ветра будут достигать 14 метров в секунду. Также местами пройдет небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр республики.

В субботу, 15 июля, ночью температура воздуха составит от +10 до +15 градусов. Днем столбик термометра покажет от +21 до +26 градусов. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь.

В воскресенье, 16 июля, ночью синоптики прогнозируют от +11 до +16 градусов, а днем - от +19 до +24 градусов. В этот день погода будет облачной с прояснениями, местами снова пройдут дожди. Порывы северо-восточного ветра местами достигнут 14 метров в секунду.

Напомним, метеоролог КФУ Тимур Аухадеев рассказал, каким будет лето 2023 в Татарстане.

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