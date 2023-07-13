Согласно документу, они должны добровольно снести эти объекты до 17 июля Фото: Андрей АБРАМОВ

В Казани снесут еще 5 незаконных торговых объектов. В этот раз под снос попали один автофургон и павильон на улице Протопопа Аввакума. В списке также оказались торговые объекты на улицах Залесная и Белые Росы. Распоряжение подписано руководителем исполкома города Ильдаром Шакировым. Владельцев точек установить не удалось.

Согласно документу, они должны добровольно снести эти объекты до 17 июля. Если же этого не случится, точки будут убраны в принудительном порядке и отправлены на базу хранения, которая находится на улице Фатыха Амирхана.

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