Поддержать московский ЦСКА приедут 8 тысяч болельщиков, а питерский «Зенит» 6 тысяч Фото: Александр ГЛУЗ

В Казань приедут 14 тысяч фанатов ЦСКА и «Зенита». Они будут поддерживать свои любимые команды на матче за Суперкубок России 15 июля.

Так, поддержать московский ЦСКА приедут 8 тысяч болельщиков, а питерский «Зенит» 6 тысяч. Такие цифры назвала руководитель департамента организации и проведения соревнований Российского футбольного союза Ирина Посиренина.

Напомним, что во время матча в столице Татарстана будет ограничено движение на ряде автомобильных дорог, а для жителей и гостей города усилят работу общественного транспорта.

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