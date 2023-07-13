Универсиада проводилась в столице Татарстана в июле 2013 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр спорта РФ Олег Матыцин приедет в Казань по случаю 10-летия Универсиады. Об этом рассказал глава спортивного ведомства республики Татарстан Владимир Леонов. Кроме того, Леонов рассказал, что город посетят Виталий Мутко, Игорь Шувалов и другие.

Напомним, что Универсиада проводилась в столице Татарстана в июле 2013 года. В ней принимали участие представители 162 стран. Тогда сборная России заняла первое место в неофициальном медальном зачете.

14 июля в 17.00 на «АкБарс —Арене» откроется музей Универсиады. Помимо этого гости посетят матч женских сборных России и Ирана, а 15 июля смогут посмотреть матч питерского «Зенита» и московского ЦСКА.

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